Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı - Son Dakika

Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

16.11.2020 09:51
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesi merkezinde bulunan bir caddede sürekli mazgala bakması nedeniyle esnaf ve vatandaşların ilgi odağı olan köpeğin sırrı çözüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi merkezinde bulunan bir caddede sürekli mazgala bakması nedeniyle esnaf ve vatandaşların ilgi odağı olan köpeğin sırrı çözüldü. Esnaf, köpeğin daha önce mazgaldan çıkan fareyi kovaladığı için aynı yerde fare aradığını söyledi.

İzmit'in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi'ne her gün gelerek mazgallara bakan köpek, hem vatandaşların hem de esnafın ilgi odağı oldu. Her gün akşam saatlerine yakın caddeye gelen köpek tüm mazgalları gözleyerek, dakikalarca kıpırdamadan mazgalların içine bakıyor. Şaşkınlık içinde köpeği izleyen esnaf ve vatandaşlar ise köpekle birlikte mazgala bakmayı da ihmal etmiyor. Pandemi sürecinin başından beri aynı yerde bekleyen ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılmasının sonucu görenlerin fotoğraf çektiği köpeğin sırrını ise esnaf çözdü. Esnaflar, köpeğin daha önce içerisinden çıkan bir fareyi kovalayarak yakalaması nedeniyle sürekli mazgalların başında fare bulma ümidiyle beklediğini iddia ettiler.

Fareyi kovaladığı için devamlı mazgallara bakıyor

Köpeğin bir travma geçirmediğini yağmur nedeniyle rögarlardan çıkan fareleri kovalaması sonucu mazgal başında beklemeyi alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Fethiye Caddesi esnaflarından Taner Savder, "Biz burada esnafız. Bundan 20-25 gün önce aşırı yağmur yağmıştı. Rögarlardan gelen sudan dolayı fareler çıktı birkaç tane burada. Fareleri kovalayınca otomatikman hayvanda bir his oluştu. Acaba tekrar fare mi çıkacak. Biz de bunu birkaç sefer söyledik. Sosyal medyada da duyduk. Yok bir travma mı geçiriyor. Öyle bir şey yok. Fareden dolayı tamamen. Fareyi kovaladığı için devamlı mazgalları geze geze bakıyor. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz köpekte. Çok seviyoruz ve besliyoruz burada esnaf olarak. Ünlü oldu herkes gelip çekmeye başladı. Yavrusunu düşürmüş ya da düşürdü. Öyle bir şey yok. Buradan herkese söyleyelim" dedi.

Köpeğin adı mazgal olarak kaldı

Köpeğin davranışları nedeniyle adının mazgal olarak dillendirildiğini söyleyen Mehmet Barlas adlı vatandaş ise, "Bu köpekte huy yaptı. Korona zamanından beri çeşmenin oradan başladı yavaş yavaş başa kadar gidiyor. Fare bulacak diye arıyor. Gerçekten artık esnafta seviyor artık. Biz de seviyoruz. Fethiye caddesinin gülü oldu. İzmit'te 1 aydır popüler. Daha önce bir ismi yoktu şuan ismi mazgal olarak kaldı" diye konuştu. - KOCAELİ

Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

Fethiye, Kocaeli, Esnaf, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı - Son Dakika


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