Son Dakika Haberleri: Mazgalın Altında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Mazgalın Altında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

1 saat önce

Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesindeki mazgalın içinde sıkışan kedi, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Mazgalın Altında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı, System.String[]
Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesindeki mazgalın içinde sıkışan kedi, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde güvenlik için nöbet tutan çevik kuvvet ekipleri, mazgalın altında kedi sesi duydu. Çevik kuvvet ekipleri kedinin kurtarılması için itfaiyeye haber verdi.

Bu sırada polisler mazgalın altındaki kediye yiyecek ve su verdi. Adliyeye gelen itfaiye ekipleri, mazgalın kilidini açmak için yarım saat uğraştı. Çalışmalar sonuç vermeyince Bakırköy Belediyesi'ne haber verilerek mazgal anahtarı istendi.

Bakırköy Belediyesi görevlisinin anahtarı getirmesinin ardından itfaiye ekipleri, mazgalı açtı.

Kedi, polislerin ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çevik kuvvet ekipleri, kediyi ısınması için otobüse götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:07 Kaynak: AA

İtfaiye, Bakırköy, Güncel
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