Mazgalın Altında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
1 saat önce
Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesindeki mazgalın içinde sıkışan kedi, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.
Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesindeki mazgalın içinde sıkışan kedi, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.
Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde güvenlik için nöbet tutan çevik kuvvet ekipleri, mazgalın altında kedi sesi duydu. Çevik kuvvet ekipleri kedinin kurtarılması için itfaiyeye haber verdi.
Bu sırada polisler mazgalın altındaki kediye yiyecek ve su verdi. Adliyeye gelen itfaiye ekipleri, mazgalın kilidini açmak için yarım saat uğraştı. Çalışmalar sonuç vermeyince Bakırköy Belediyesi'ne haber verilerek mazgal anahtarı istendi.
Bakırköy Belediyesi görevlisinin anahtarı getirmesinin ardından itfaiye ekipleri, mazgalı açtı.
Kedi, polislerin ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Çevik kuvvet ekipleri, kediyi ısınması için otobüse götürdü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:07 Kaynak: AA
Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı
Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı
Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
Son Dakika! Bahçeli'den MHP Teşkilatına Genelge: Cumhur İttifakı'nın Saygınlığını Zedelemeyin