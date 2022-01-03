Mazgalları çalan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yağmur sularının aktığı mazgalları çalan 3 hırsız, kurulan özel ekibin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Mazgalların çalınma anı da kameralarca görüntülendi.

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesinde mazgal hırsızlığı yaşanması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, şüphelilerin yakalanması amacıyla özel ekip kuruldu. Hırsızlık büro amirliği bünyesindeki özel ekip, mazgalları yerinden sökerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gibi insan hayatını da tehlikeye atan şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Ubeyd U. (19), Muhammed E.K. (17), Mehmet G. (17) isimli şüpheliler, polisin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan mazgallar da hurdacıya satılmadan ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Çalınan yağmur suyu mazgalları belediye görevlilerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ