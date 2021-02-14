Mazhar Alanson: Dizilere ekonomik sebeplerden dolayı girmem gerekti

Cem Yılmaz'la rol aldığı "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminin müziklerine de imza atan ünlü sanatçı, "Hayatımda ilk ve son defaydı. Bir daha film müziği katiyen yapmam. Çok zor" dedi. Alanson dizi oyunculuğu için ise şunları söyledi: "Dizilere ekonomik sebeplerden dolayı girmem gerekti. Dizide oynayanların, çalışanların önünde eğilmek lazım. Böyle bir emek, böyle bir zamansızlık yok. Işıkçı evden çıkarken karısı 'ne zaman eve döneceksin' demiyor. Sabaha kadar ve dokuzda tekrar. Yani inanılmaz bir emek."