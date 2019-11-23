Son Dakika Haberleri: Mazhar Alanson öğretmenler için söyledi
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Mazhar Alanson öğretmenler için söyledi

6 saat önce

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında Mazhar Alanson konser verdi.

Mazhar Alanson öğretmenler için söyledi, System.String[]

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında Mazhar Alanson konser verdi. Alanson'un şarkılarına öğretmenler eşlik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Mazhar Alanson konser verdi. Mazhar Alanson sevilen şarkılarını öğretmenler için söyledi. Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden öğretmenler, bu özel günün tadını çıkarırken bazı kişiler ise cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.


Mazhar Alanson, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:30 Kaynak: DHA
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