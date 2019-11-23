Mazhar Alanson öğretmenler için söyledi
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında Mazhar Alanson konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:30 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında Mazhar Alanson konser verdi. Alanson'un şarkılarına öğretmenler eşlik etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Mazhar Alanson konser verdi. Mazhar Alanson sevilen şarkılarını öğretmenler için söyledi. Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden öğretmenler, bu özel günün tadını çıkarırken bazı kişiler ise cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.
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