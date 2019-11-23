Mazhar alanson öğretmenler için söyledi
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Mazhar Alanson öğretmenler için söylediİZMİT'te, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Mazhar Alanson konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:35 Kaynak: DHA
Mazhar Alanson öğretmenler için söyledi
İZMİT'te, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Mazhar Alanson konser verdi. Mazhar Alanson'un şarkılarına öğretmenler eşlik etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Mazhar Alanson konser verdi. Mazhar Alanson sevilen şarkılarını öğretmenler için söyledi. Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden öğretmenler, bu özel günün tadını çıkarırken bazı izleyiciler cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.
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