Mazhar Alanson, şarkılarını öğretmenler için söyledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Öğretmenler Günü için düzenlediği etkinlikte sahne alan Mazhar Alanson, şarkılarını sevenleri için seslendirdi.



"MFÖ" grubunun sevilen solisti Mazhar Alanson öğretmenler için sahne aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, Mazhar Alanson geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını Kocaelili öğretmenler için seslendirdi. Sekapark'ta yapımı tamamlanan Kongre Merkezi'nde düzenlenen ilk etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Mustafa Altay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz,il protokolü ve öğretmenler katıldı. Sahnede iki saat boyunca kalan sanatçıya, zaman zaman öğretmenler de eşlik etti.



İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik konuşma yaptı. Kendisinin de Kocaeli Üniversitesi'nde 15 yıl öğretmenlik yaptığını hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bilhassa ilkokul öğretmenlerinin unutulmadığının altını çizerek "Öğretmenlerimiz bize şekil veren, bizi hamur gibi yoğuran insanlardır" dedi. Okullarda kodlama ve robotik sınıfları için 10 milyon TL bütçe ayırdıklarını belirten Büyükakın, "Biz istiyoruz ki her çocuk sporla uğraşsın. Güzel sanatların bir dalıyla muhakkak uğraşsın. Bu kentin çocukları bunlarla ilgilensin. Bu onları naif bir kimliğe ulaştıracaktır. Kütüphanelerimizde dijital imkanlarımızı arttıralım, çocuklarımız online imkanlara ulaşabilsin. Başka bir dünyaya doğru ilerliyoruz, bunun gereğini yapmak biz belediyelerin işi" dedi. - KOCAELİ