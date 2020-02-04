Mazhar Alanson sevilen şarkılarıyla turneye çıkacak - Son Dakika
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Mazhar Alanson sevilen şarkılarıyla turneye çıkacak

6 saat önce

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin'de hayranlarıyla bir araya gelecek.

Mazhar Alanson sevilen şarkılarıyla turneye çıkacak, System.String[]

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin'de hayranlarıyla bir araya gelecek.

Kerki Solfej'in düzenlediği "Best Of Mazhar Alanson" başlıklı konserle turne yapacak olan sanatçı, aralarında "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Psikopat", "Ali Desidero" ve "Ele Güne Karşı"nın bulunduğu klasikleşen parçaları ile son albümü "Yazan Aşık"ta yer alan şarkılarından oluşan özel repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Program kapsamında ilk konserini İstanbul'da 8 Şubat'ta TİM Show Center'da gerçekleştirecek olan Alanson, 21 Şubat'ta İzmir Suat Taşer Tiyatrosu'nda, 28 Şubat'ta Ankara Congresium'da, 29 Şubat'ta Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde, 13 Mart'ta ise Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Mazhar Alanson, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:48 Kaynak: AA
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