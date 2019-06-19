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Mazı köyünü sel vurdu

1 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyünde akşam saatlerinde yağan sağanak yağış sel gelmesine neden oldu.

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyünde akşam saatlerinde yağan sağanak yağış sel gelmesine neden oldu.

Nevşehir ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış birçok köyde sele neden olurken bu köylerin başında ise Mazı köyü geldi. Mazı köyünde etkili olan yağış yerleşim yerleri ve ekili arazilere zarar verirken vatandaşlar ise selin izinlerini silmeye çalışıyor.

Mazı köyünde yaşanan sel felaketinin ardından Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk köyü ziyaret etti. Köylüler ise bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Aktürk belediye ekiplerini köyde adeta seferber ederken yaptığı açıklamada, "Ürgüp'e gelir gelmez Mazı Köyü'müzde yaşanan sel felaketini incelemek üzere harekete geçtik ve yerinde tespitlerde bulunduk. Belediyemizin tüm imkanlarıyla halkımızın yanındayız. Allah afetlerden tüm milletimizi korusun" dedi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
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