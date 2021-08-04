Mazı Mahallesi yolundaki dağlık alan yeniden alev aldı - Son Dakika

Mazı Mahallesi yolundaki dağlık alan yeniden alev aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi yolunda yeniden alevlenen bölgede itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi yolunda yeniden alevlenen bölgede itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor. Milas'ın Beyciler mahallesinde başlayıp Bodrum'a ulaşan evler Mazı Mahallesi'nde evlere ve araçlara zarar vermişti. Bölge tahliye edilirken, ekipler alevlere müdahale ederek kontrol altına almıştı. Mazı Mahallesi yolunda alevler tekrar parlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engellemeye çalışıyor. - MUĞLA

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