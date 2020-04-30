Mazıdağ ve Savur'da doğalgaz altyapı çalışması başlatılacak - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağ ve Savur ilçelerinde doğalgaz altyapı çalışması başlatacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ilçeleri doğalgaza kavuşturmak için sezonun açılmasıyla çalışmaların yeniden başlatıldığını belirtti.



Daha önce başlatmış olduğumuz çalışmalarımıza yeniden başlayacaklarını kaydeden Yaman, şöyle konuştu:

"Görevlendirme olarak atandığımız ilk gün söylediğimiz gibi tüm ilçelerimizi doğalgaz ile tanıştıracağız. Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Yeşilli ilçelerinin ardından şimdi de Mazıdağ ve Savur ilçelerimizde çalışmalarımız başlıyor. Kısa süre içerisinde başlatılacak çalışmalar salgının ardından hızlanarak artacak. Vatandaşlarımızı en kısa sürede doğalgaz ile buluşturmak istiyoruz."