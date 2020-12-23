Mazıdağı Belediyesi projeleri hayata geçiriyor - Son Dakika

Mazıdağı Belediyesi projelerini hayata geçiriyor.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, göreve ilk geldiklerinde ilçenin önemli eksikliklerini yerinde tespit ederek, bunların çözümü için çalışma yürüttüklerini belirtti.

İlçeyi yaşanılabilir bir seviyeye ulaştırmak adına çalışma başlattıklarını aktaran Kalkan, göreve geldiklerinde ilçenin öncelikle yeşil alanlara ihtiyaç duyduğunu gözlemlediklerini bildirdi.

Ekipleri oluşturarak çalışmalara başladıklarını dile getiren Kalkan, ilçeye iki yeşil alan kazandıracaklarını anlattı.

Kalkan, 4 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan ilçenin en büyük ve modern parkını önümüzdeki yıl hizmete açacaklarını ifade ederek, kırsal mahallelerde çöp toplanması adına çalışma başlattıklarını, kırsal mahallelerde ilk defa çöp toplama faaliyetinin yürütüldüğünü kaydetti.

İlk etapta 13 kırsal mahalleye çöp konteynırları yerleştirdiklerini bildiren Kalkan, şöyle devam etti:

"Mesai gözetmeksizin ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. İlçeye kapalı otopark, kapalı spor salonu, kapalı pazar yeri ile içinde voleybol, basketbol ve tenis kortu gibi alanların olduğu bir spor tesisi kazandıracağız. Projelerimizin yer tespitleri yapıldı. İnşallah en kısa sürede çalışmaları başlatıp ilçeyi hak ettiği değere kavuşturacağız. İlçemizde iki futbol takımı var olmasına rağmen ilçemizde bir stat yok. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız görüşme neticesinde 2021 yılında yapılacak olan ihaleden sonra ilçemize bir stat kazandırmak için çalışmalara başlayacağız."

Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla kendilerine verilen imkanları vatandaşlara hizmet için harcadıklarını dile getiren Kalkan, vatandaşları yıllarca mahrum kaldıkları hizmetlerle buluşturarak yaşam kalitelerini iyileştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Kalkan, "Gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar ve projeler ile ilçeye değer katacağız. Yapacağımız çalışmalar neticesinde Mazıdağı yaşanılabilir bir kent olma yolunda önemli bir atmış olacak." ifadelerini kullandı.