Mazıdağı belediyesi tarafından "Çocuk Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Mazıdağı belediyesi tarafından "Çocuk Şenliği" düzenlendi

17.04.2022 12:51
Mazıdağı belediyesi tarafından "Çocuk Şenliği" düzenlendi

Mardin Mazıdağı ilçe Belediyesi Ramazan ayına özel etkinlikler kapsamında "Çocuk Şenliği" düzenledi.

Mardin Mazıdağı ilçe Belediyesi Ramazan ayına özel etkinlikler kapsamında "Çocuk Şenliği" düzenledi.

Ramazan ayına özel etkinlikleriyle Ramazan sevinci ve coşkusunu çocuklara taşıyan Mazıdağı Belediyesi çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinlikte kurulan platformda palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayıp dans ederek eğlenen çocuklar, meydanda kurulan şişme oyun parkında eğlenceli zaman geçirdi.???????

Pamuk şekeri, Osmanlı macunu ve birçok ikramın olduğu etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş de etkinliğe katılarak, çocukların eğlencesine ortak oldu.

Kaymakam Görmüş: "Yaptığımız çalışmalarla her yaşa hitap etmeye çalışıyoruz. Çocukların yüzündeki bir gülümseme, Ramazan'ı daha da bir anlamlı kılıyor. Ramazan ayına özel düzenlediğimiz etkinliklerimizle büyükten küçüğe tüm vatandaşlarımıza Ramazan coşkusunu yakından hissettirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Semazen gösterisinin yapıldığı etkinlikte kuran tilaveti yapıldı. Daha sonra Belediye tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşların iftarlarını açmasıyla düzenlenen etkinlik sona erdi.

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Cumhuriyet, Mazıdağı, Mardin, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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