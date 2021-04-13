Mazıdağı Belediyesinden 320 kişiye sıcak yemek hizmeti - Son Dakika

Mazıdağı Belediyesi tarafından hazırlanan yemekler, iftar öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu yıl da iftar çadırı kuramayan Mazıdağı Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.çıkarmaya başladı.

Ramazan ayı dolaysıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan iftar yemekleri personeller tarafından evlere teslim edildi.

Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve kardeşliğin ön plana çıktığı ay olduğunu kaydeden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, günde 4 çeşit yemeği 320 kişiye ulaştırdıklarını belirtti.

Salgın dolayısıyla iftar çadırı yerine ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımı yapıldığını aktaran Kalkan, "Ramazan ayının bölgemize, ülkemize, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, bolluk, bereket ve barış getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşların mübarek ramazan ayını kutluyorum." dedi.