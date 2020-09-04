Mazıdağı Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

Mazıdağı Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Mazıdağı Belediyesi gönül belediyeciliği doğrultusunda hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden belediye ekipleri Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan da vatandaşlara aşure ikram etti.