Mazıdağı'da eğitim semineri
58 dakika önce
Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma trafik ekipleri tarafından kamu kurumda görev yapan şoförlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Mazıdağı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:35 Kaynak: AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve İlçe Jandarma
trafik ekipleri tarafından kamu kurumda görev yapan şoförlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.
İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine, 22 sürücü katıldı.
Seminerde, polis memuru Samet Sarıkaya
trafikte emniyet kemeri takmanın önemine işaret ederek, şoförlere trafik kuralları konusunda bilgi verdi.
Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu
Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu
Kırgız hırsız, ülkesine kaçarkan uçağın merdivenlerinde yakalandı
İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi