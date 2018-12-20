Son Dakika Haberleri: Mazıdağı'dan Yemen'e Yardım

Mazıdağı'dan Yemen'e Yardım

12 saat önce

Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Yemen'e yardım kermesi düzenlendi.

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Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Yemen'e yardım kermesi düzenlendi.

Lisenin yemekhanesinde düzenlenen kermeste öğrencilerin evlerinde hazırladığı yiyecek satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir, Yemen halkına yardım olarak gönderilecek.

Kermese İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, eşi Belgizar Dinç, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Erdin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:00 Kaynak: AA

Mazıdağı, Yemen, Güncel
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