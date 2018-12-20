Mazıdağı'dan Yemen'e Yardım
12 saat önce
Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Yemen'e yardım kermesi düzenlendi.
Mazıdağı
Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Yemen
'e yardım kermesi düzenlendi.
Lisenin yemekhanesinde düzenlenen kermeste öğrencilerin evlerinde hazırladığı yiyecek satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir, Yemen halkına yardım olarak gönderilecek.
Kermese İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç
, eşi Belgizar Dinç, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Erdin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah
Aydıner, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:00 Kaynak: AA
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