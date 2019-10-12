Son Dakika Haberleri: Mazıdağı Emniyet Amiri Hamdi Ünlü'ye veda yemeği
Son Dakika Güncel Mazıdağı Emniyet Amiri Hamdi Ünlü'ye veda yemeği

Mazıdağı Emniyet Amiri Hamdi Ünlü'ye veda yemeği

1 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görev süresi sona eren Emniyet Amiri Hamdi Ünlü onuruna kaymakamlık tarafından veda yemeği verildi.

Mazıdağı Emniyet Amiri Hamdi Ünlü'ye veda yemeği, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görev süresi sona eren Emniyet Amiri Hamdi Ünlü onuruna kaymakamlık tarafından veda yemeği verildi.


İlçe Kültür Merkezinde düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Mustafa Dinç, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Kaymakam Dinç, Emniyet Amiri Ünlü ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yaklaşık iki yıldır ilçemizde başarı ile görev yapan Emniyet Amiri Hamdi Ünlü burada görev yaptığı süre boyunca gayet uyumlu ve başarılı bir çalışma dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Ünlü'ye yeni görev yerinde ve bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" dedi


Kaymakam Dinç, daha sonra Tekirdağ'a tayini çıkan Ünlü'ye plaket takdim etti. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:39 Kaynak: İHA
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