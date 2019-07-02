Son Dakika Haberleri: Mazıdağı Kaymakamı Dinç esnaf ziyaretinde bulundu
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Mazıdağı Kaymakamı Dinç esnaf ziyaretinde bulundu

36 dakika önce

Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç, esnafı ziyaret etti.

Mazıdağı Kaymakamı Dinç esnaf ziyaretinde bulundu, System.String[]
Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç, esnafı ziyaret etti.
Çarşı Mahallesinde esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Dinç, karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilendi.
Dinç yaptığı konuşmada fırsat buldukça gerek kırsal mahallerde gerekse ilçe merkezinde vatandaşla buluştuğunu belirterek, "Bugün de esnafımızı ziyaret ederek sohbet ettik. Yakın ilgileri için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.
Esnaf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:19 Kaynak: AA
Mustafa Dinç, Mazıdağı, Güncel
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