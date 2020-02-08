Mazıdağı Kaymakamı Kalkan, esnafla buluştu - Son Dakika

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, esnafla bir araya geldi.

Kaymakam Kalkan, Mazıdağı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yapımı süren ve ileride yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

İnsanların huzur içinde çocuklarıyla vakit geçirebileceği 2 mesire alanı yapmayı planladıklarını anlatan Kalkan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gerekli yer tespitlerinde bulunduk. Ayrıca ilçemizde faaliyet gösteren iki futbol takımı var. İlçe stadı ve bir spor kompleksi yapımı için gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Kırsal mahallelere çöp konteyneri yerleştirip düzenli bir şekilde çöpleri toplayacağız. Taziye evi olmayan kırsal mahallelere en yakın zamanda taziye evi yapacağız."

Kalkan, her alanda ilçenin kalkınmasını istediklerini belirterek, doğal gaz için gerekli girişimlerin sürdüğünü, yıl sonuna kadar ilçenin doğal gaza kavuşacağını müjdeledi.

Esnafın sorun, öneri ve taleplerini dinleyen Kalkan, sorunların çözümüne yardımcı olacaklarını aktardı.