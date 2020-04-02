Mazıdağı Müftülüğü 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor - Son Dakika

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Mazıdağı Müftülüğü 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor
6 saat önce
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde müftülük personelleri tarafından evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde müftülük personelleri tarafından evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.
Mazıdağı Müftülüğü personeli, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Mazıdağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan listeler doğrultusunda gıda yardımı yapılacak evlere giden Mazıdağı Müftülüğü ekipleri, hijyen kuralları çerçevesinde paketleri teslim etti.
Müftülük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yardımların belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:18 Kaynak: İHA
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