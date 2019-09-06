Son Dakika Haberleri: Mazıdağı'na bağlı 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak
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Mazıdağı'na bağlı 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak

58 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı 6 mahallede, bakım onarım çalışmaları nedeni ile iki gün süreyle 7'şer saatlik elektrik kesintilerinin uygulanacağı bildirildi.

Mazıdağı'na bağlı 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı 6 mahallede, bakım onarım çalışmaları nedeni ile iki gün süreyle 7'şer saatlik elektrik kesintilerinin uygulanacağı bildirildi.


Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesine bağlı Kocekent köyü çıkışında yapılacak bakım çalışmalarından dolayı 7-8 Eylül tarihleri arasında sabah 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocakent, Karataş, Balpınar, Sakızlı, Gümüşyuva ve Göktaş mahallelerine enerji verilmeyeceği kaydedildi. - MARDİN

Dicle Elektrik Dağıtım, Mazıdağı, Mardin, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
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