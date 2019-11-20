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Mazıdağı'nda 17 güvenlik korucusu göreve başladı

6 saat önce

Mazıdağı'nda 17 güvenlik korucusu göreve başladı17 yeni güvenlik korucusu için Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun da katıldı.

Mazıdağı'nda 17 güvenlik korucusu göreve başladı, System.String[]

Mazıdağı'nda 17 güvenlik korucusu göreve başladı

17 yeni güvenlik korucusu için Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun da katıldı.

Torun yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye güvenlik korucularının büyük katkı sunduğunu işaret ederek, "Bu yemin vatan ve millet sevgisi, namus ve şeref anlamında olup terörle mücadelede kapsamında beraber görev yapacak olacağınız bu toprakları, beraber müdafaa edeceğimizin kabul belgesidir." dedi

Daha sonra güvenlik korucuları yemin etti.

Mazıdağı, Jandarma, Torun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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