Mazıdağı'nda 2 farklı noktada yangın
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Mazıdağı'nda 2 farklı noktada yangın Yangın TOMA ve vatandaşların desteği ile söndürüldüMARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir saat arayla 2 farklı noktada çıkan yangına vatandaşlar ve emniyet müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı müdahale ederek söndürdü.
Mazıdağı Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
'nda 2 farklı noktada yangın
Yangın TOMA ve vatandaşların desteği ile söndürüldü
MARDİN - Mardin
'in Mazıdağı ilçesinde bir saat arayla 2 farklı noktada çıkan yangına vatandaşlar ve emniyet müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı müdahale ederek söndürdü.
Mazıdağı ilçesinde bugün saat 13.00 ve 14.00 sıralarında çıkan iki ayrı yangına vatandaşlar, TOMA ve ETİBAKIR'a ait itfaiye araçları müdahale etti. Saat 13.00 sıralarında yeni sanayi sitesi yakınında ve Mazıdağı Kalesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan iki ayrı yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra yangına TOMA ve ETİBAKIR'a ait itfaiye aracı gelerek yangına müdahale etti. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, belediye hoparlöründen vatandaşlara yangına destek için çağrı yapıldı. TOMA, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 dönüm ağaçlık alan kül oldu. Jandarma
ekipleri çıkan yangınlarla ilgili inceleme başlattı.
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