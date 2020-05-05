Mazıdağı'nda bir mahallede karantina sona erdi - Son Dakika

Karantina süreci boyunca Mazıdağı Kaymakamlığı Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından tüm vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

Karantina süreci boyunca sağlık ekipleri tarafından mahallede sağlık taraması yapıldı, tespit edilen vakalar hastanede tedavi altına alındı.

Gümüşyuva Mahallesinde koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıha Kurulunca 13 Nisan'da başlatılan karantina sona erdi.

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