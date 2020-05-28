Mazıdağı'nda camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Mazıdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Mazıdağı ilçesindeki camilerde de dezenfekte çalışması yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada ilçedeki tüm cami ve mescitler dezenfekte edildi.

Yapılan açıklamaya göre cuma namazları avluda, öğle ve ikindi namazları sosyal mesafeyi koruyarak cami içinde cemaatle kılınabilecek. Vatandaşlar abdestlerini evde alıp, maske ve eldiven takıp, kendi getirdikleri seccade ile cami avlusunda namaz kılabilecek.