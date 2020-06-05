Mazıdağı'nda doğal gaz sevinci - Son Dakika

Mazıdağı ilçesine doğal gaz verilmesi amacıyla düzenlenen törenle alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, düzenlenen törenle ilçeye doğal gaz verilmesi amacıyla alt yapı çalışmasının başlatılması startını verdi.

Kalkan, ilçeye doğal gaz kazandıracakları için mutlu olduklarını belirterek, "Ak Mercan şirketiyle gerekli prosedürleri tamamlayarak bu bölgenin teslimini yapacağız. Bundan sonra da hızlı bir şekilde ilçemize doğal gazı kazandıracağız." dedi.

Ekim ayına kadar ilk doğal gazın verileceğini bildiren Kalkan, doğal gazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.