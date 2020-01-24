Mazıdağı'nda huzur ve güven toplantısı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mazıdağı'nda huzur ve güven toplantısı - Son Dakika

Mazıdağı'nda huzur ve güven toplantısı

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 'Huzur ve Güven' toplantısı yapıldı.

Mazıdağı'nda huzur ve güven toplantısı, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 'Huzur ve Güven' toplantısı yapıldı.


Mardin İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve İlçe Emniyet Amiri Fatih Akyol tarafından vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelede yürütülen ve yürütülecek çalışmalarla ilgili huzur ve güven toplantısı gerçekleştirildi. Mazıdağı İlçe Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Mardin İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Mazıdağı İlçe Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, İlçe Emniyet Amiri Fatih Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. İlçe Emniyet Amiri Fatih Akyol, ilçede yaptıkları faaliyet ve çalışmalar halkında bilgilendirme yaptıktan sonra, Mardin İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından katılımcılara uyuşturucu satıcılarıyla mücadele, kaçakçılık faaliyetleri, okul güvenlikleri konularında talep, öneri ve görüşleri ele alındı. Çetinkaya, "Öğrencilerimize, gençlerimize yönelik uyuşturucu satıcıları ile mücadelemiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızında bu kapsamda bizimle işbirliği içinde çok önemlidir. Mardin merkez ve ilçe okullarında uyuşturucu satıcıları, suç ve suçlularla mücadele için görevlendirilmiş polis arkadaşlarımız var. Gereken önlemleri almaktadır" dedi.


İlçe Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, öğrencilere ve gençlere yönelik uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu satıcıları hakkında bilgi verdikten sonra, Mazıdağı halkına müjdeli haberi verdi. Kalkan, iki yıl içerisinde ilçe stadı, basketbol, voleybol sahalarının bulunduğu spor kompleksi inşa edileceğini söyledi. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
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