Mazıdağı'nda kar nedeni ile kapanan yollar ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mazıdağı'nda kar nedeni ile kapanan yollar ulaşıma açıldı - Son Dakika

Mazıdağı'nda kar nedeni ile kapanan yollar ulaşıma açıldı

21 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan köy yolları, ekiplerin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Mazıdağı'nda kar nedeni ile kapanan yollar ulaşıma açıldı, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan köy yolları, ekiplerin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.


Kente etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte Mazıdağı Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açtı.


Yoğun kar nedeni ile kapanan Yağmur köyünde yaşayan diyaliz hastası olan bir vatandaş da yolların açılması sonrası hastaneye ulaştırıldı. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
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