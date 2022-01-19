Mazıdağı'nda kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Mazıdağı Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kar küreme çalışması yürütülüyor.

Mazıdağı Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, vatandaşların acil durumlar dışında evlerinden dışarı çıkmamaları ve yaşanacak herhangi olumsuz bir durumda 112 acil çağrısında bulunmaları gerektiği belirtildi.

Şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle vatandaşların sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmemesi adına dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu ilçede, Belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı. Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.