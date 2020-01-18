Mazıdağı'nda kar yağışı - Son Dakika
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Mazıdağı'nda kar yağışı

6 saat önce

Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı sürücüler trafikte zorlandı.

Çocuklar karda doyasıya oynadı.

Mazıdağı Belediyesi karla mücadele ekipleri de herhangi bir yol kapanma ihtimaline karşı önlem aldı.

Mazıdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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