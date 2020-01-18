Mazıdağı'nda kar yağışı - Son Dakika

Mazıdağı'nda kar yağışı
6 saat önce
Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:18 Kaynak: AA
Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı sürücüler trafikte zorlandı.
Çocuklar karda doyasıya oynadı.
Mazıdağı Belediyesi karla mücadele ekipleri de herhangi bir yol kapanma ihtimaline karşı önlem aldı.
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