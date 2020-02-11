Mazıdağı'nda korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mazıdağı'nda korkutan yangın - Son Dakika

Mazıdağı'nda korkutan yangın

7 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde yangın çıktı.

Mazıdağı'nda korkutan yangın, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesinde inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Emrah Ekinci'ye ait inşaat malzemelerin bulunduğu dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkanda alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim
Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek, tepki gösterdi Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı

Son Dakika Haberleri
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:48:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mazıdağı'nda korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]