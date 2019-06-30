Mazıdağı'nda mercimek hasadı sürüyor
1 saat önce
Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva, Bahçecik, Engin ve Şanlı köyünde mercimek hasadı devam ediyor.
Mardin Mazıdağı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:46 Kaynak: İHA
ilçesine bağlı Şenyuva, Bahçecik
, Engin ve Şanlı köyünde mercimek hasadı devam ediyor.
Mazıdağı ilçesinde geçtiğimiz haftalarda başlayan mercimek hasadı, devam ediyor. Çiftçiler mercimek hasadının sürdüğünü belirterek, bu yılki verimin fazla yağış nedeniyle geçen seneki verimden daha az olduğunu kaydetti. 2. ürün mısır ekimi için mercimek hasadını bir an önce bitirmeye çalıştıklarını dile getiren çiftçiler, sabahın erken saatlerinde tarlanın yolunu tuttuklarını ifade etti. Bu sene istedikleri verimi alamadıklarını vurgulayan çiftçi Necat Öztemel, "Bu sene yağışlar çok fazlaydı, bu nedenle istediğimiz verimi alamadık. 100 dönüm mercimek tarlam yağışlardan bozulduğu için kaldırdım. Mazot, gübre ve elektrik borcumuzu daha ödeyemedik. Tek umudumuz hasatlarımızdı, hastalardan da bir verim alamadık. Bunu ürünü kaldırdıktan sonra yerine mısır ekeceğiz" dedi. - MARDİN
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