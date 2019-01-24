Mazıdağı'nda Proje Yarışması
59 dakika önce
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde okullar arası proje yarışması yapıldı.
Mardin
'in Mazıdağı
ilçesinde okullar arası proje yarışması yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle ortaokul ve liseler arasında "Tarım ve Hayvancılık" konulu proje yarışma düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törende ödülleri Kaymakam Mustafa Dinç
, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Önen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aydın
tarafından verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:00 Kaynak: AA
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