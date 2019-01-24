Son Dakika Haberleri: Mazıdağı'nda Proje Yarışması

Mazıdağı'nda Proje Yarışması

59 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde okullar arası proje yarışması yapıldı.

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde okullar arası proje yarışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ortaokul ve liseler arasında "Tarım ve Hayvancılık" konulu proje yarışma düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törende ödülleri Kaymakam Mustafa Dinç, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Önen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aydın tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:00 Kaynak: AA

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