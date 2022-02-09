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Mazıdağı'nda protokol üyeleri öğrencileri meslekleri hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

Mazıdağı'nda protokol üyeleri öğrencileri meslekleri hakkında bilgilendirdi

09.02.2022 15:51
Mazıdağı'nda protokol üyeleri öğrencileri meslekleri hakkında bilgilendirdi

Mazıdağı ilçesinde düzenlenen "Kariyer Günleri" programında protokol üyeleri meslekleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Mazıdağı ilçesinde düzenlenen "Kariyer Günleri" programında protokol üyeleri meslekleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgün Bilge, İlçe Emniyet Amiri Metin Taşkıran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner Öğretmenevinde düzenlenen programda, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Görmüş, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin ciddiyet ve fedakarlık göstererek aşamayacakları hiçbir engelin olamayacağını söyledi.

Öğrencilerin hedefleri doğrultusunda çaba göstermeleri gerektiğini kaydeden Görmüş, "Bizler 24 saat görev başındayız. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız neredeyse bizler de oradayız. Sizlere en büyük tavsiyemiz hedefinizde belirlediğiniz mesleği severek yapmanızdır." diye konuştu.

Görmüş, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını aktardı.

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Jandarma, Hisarcık, Mazıdağı, Yüzbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mazıdağı'nda protokol üyeleri öğrencileri meslekleri hakkında bilgilendirdi - Son Dakika


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