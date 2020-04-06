Mazıdağı'nda sosyal yardım paraları evlerde teslim ediliyor - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ödenen bin liralık sosyal yardım ödemeleri vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye bin liralık destek ödemesi yapıyor. PTT'nin yoğunluk nedeniyle geçici olarak kapanmasının ardından Mazıdağı merkez ve kırsal köylerde sosyal yardım ödemeleri yapılacak vatandaşlara polis ve jandarma eşliğinde Vefa Sosyal Destek grubu görevlileri tarafından sosyal mesafe kuralı uygulanarak ödemeleri yapıldı. Ödeme yapılacak vatandaşlara görevliler imza attırıldıktan sonra paralarını teslim ediyor. - MARDİN