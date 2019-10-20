Son Dakika Haberleri: Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı
Son Dakika 3. Sayfa Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı

Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı

1 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.

Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.


Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'ni besleyen trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle önce alev aldı. Alev alan pano, daha sonra bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede paniğe neden oldu. Yangın, enerjinin kesilmesinin ardından söndürülürken, yetkililer, aynı gün yanan pano ve kabloları yenileyerek mahalleye yeniden enerji verdi. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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