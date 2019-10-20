Son Dakika Haberleri: Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı
Son Dakika Güncel Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı

Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı

32 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.

Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'ni besleyen trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle önce alev aldı. Alev alan pano, daha sonra bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede paniğe neden oldu. Yangın, enerjinin kesilmesinin ardından söndürülürken, yetkililer, aynı gün yanan pano ve kabloları yenileyerek mahalleye yeniden enerji verdi.

(Serhat Abi/İHA)

Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı

Mazıdağı, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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