Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı
58 dakika önce
- Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladıMARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:58 Kaynak: İHA
- Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı
MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.
Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'ni besleyen trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle önce alev aldı. Alev alan pano, daha sonra bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede paniğe neden oldu. Yangın, enerjinin kesilmesinin ardından söndürülürken, yetkililer, aynı gün yanan pano ve kabloları yenileyerek mahalleye yeniden enerji verdi.
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