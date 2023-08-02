Mazıdağı'nda trafoların sökülmesi gerginliği - Son Dakika
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Mazıdağı'nda trafoların sökülmesi gerginliği

02.08.2023 20:05

Mazıdağı ilçesinde enerji şirketi, ödenmemiş tarımsal elektrik borcu nedeniyle mahkeme kararıyla trafoları sökmek istedi. Bu sırada köylülerle şirket çalışanları arasında arbede çıktı. İddiaya göre bazı köylüler, tarlada anız ateşi yakarak yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ödenmemiş borç nedeniyle alınan mahkeme kararıyla trafoları sökmek isteyen enerji şirketi çalışanları ile köylüler arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında bazı köylülerin de tarladaki anızları ateşe verdiği öne sürüldü. Alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

MAHKEME TRAFOLARIN SÖKÜLMESİNE KARAR VERDİ

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ekinciler ve Karataş mahallelerinde enerji şirketi, 2017 yılından bu yana ödenmemiş tarımsal elektrik borcunun ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemeden mahallelerdeki 6 trafonun sökülmesi yönünde karar çıktı.

Trafoları sökmeye gelen ekiplerle köylüler arasında arbede! Ortalık savaş alanına döndü

KÖYLÜLERLE ÇALIŞANLAR ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Jandarma ekipleri ve avukatlarla bölgeye giden enerji şirketi çalışanları, 5 trafoyu söktü. Sonuncusu için Ekinciler Mahallesi'ne giden enerji şirketi çalışanlarıyla, işlemi engellemek isteyen köylüler arasında arbede çıktı.

Trafoları sökmeye gelen ekiplerle köylüler arasında arbede! Ortalık savaş alanına döndü

TARLADA ANIZ ATEŞİ YAKTILAR

İddiaya göre bu sırada bazı köylüler, trafonun da içinde olduğu ve hasadı yapılmış tarlada anız ateşi yaktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Mazıdağı, Karataş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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