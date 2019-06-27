Son Dakika Haberleri: Mazıdağı'nda uyuşturucuyla mücadele semineri
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Mazıdağı'nda uyuşturucuyla mücadele semineri

58 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde öğretmenlere yönelik uyuşturucuyla mücadele konulu seminer verildi.

Mazıdağı'nda uyuşturucuyla mücadele semineri, System.String[]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde öğretmenlere yönelik uyuşturucuyla mücadele konulu seminer verildi.
İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen seminerde, "uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı", "uyuşturucu ile mücadele" konuları görüşüldü.
Seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve onlara sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılmasında en büyük görevin eğitim kurumlarına düştüğünü belirtti.
Bu kapsamda alınacak tedbirlerde okul, öğretmen ve aile iş birliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Aydıner, sağlığa zararlı ve bağımlılık yapıcı maddelerin bedensel, zihinsel ve ruhsal hastalıklara neden olduğu gibi telafisi mümkün olmayan sonuçları da ortaya çıkardığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:02 Kaynak: AA
Mardin, Mazıdağı, Güncel
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