Mazıdağı'nda vatandaşlar dev taş parçalarının gölgesinde korkuyla yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mazıdağı'nda vatandaşlar dev taş parçalarının gölgesinde korkuyla yaşıyor

24.02.2023 11:34

Mazıdağı'nda vatandaşlar dev taş parçalarının gölgesinde korkuyla yaşıyor Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kopma riski taşıyan yüksekte bulunan dev taş parçaları, köy halkını tedirgin ediyor.

Mazıdağı'nda vatandaşlar dev taş parçalarının gölgesinde korkuyla yaşıyor

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kopma riski taşıyan yüksekte bulunan dev taş parçaları, köy halkını tedirgin ediyor. Köylüler, kayaların kopmasına ramak kaldığını, şiddetli bir depremde dev taş parçalarının can ve mal kaybına neden olabileceğini ve geceleri korku içinde uyuduklarını söyledi.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yağmur Mahallesi'nde yüksekte bulunan ve kopma riski taşıyan dev kaya ve kaya parçaları, yuvarlanma ihtimaline karşın köylüleri korkutuyor. Evleri kayaların altında bulunan köylüler diken üzerinde yaşadıklarını, bir depremde kayaların koparak evlerinin üzerine düşebileceğini, can ve mal kaybına neden olabileceğini söyleyerek yetkililerden kayaların tahliye edilmesini talep etti.

"Geceleri korkudan gözümüze uyku girmiyor "

Kayaların zeminden kopmalarına ramak kaldığını belirten vatandaşlardan Hasan Yıldız, geceleri korkudan gözlerine uyku girmediğini söyledi. Yıldız, "Bu kayalar evimizin arkasında yer alıyor. Bu günlerde yıkıcı etkide depremler de meydana geliyor. Bizler bu köyde meydana gelen depremleri hissettik. Bu kaya ve kaya parçalarının bir deprem sonucu yuvarlanarak evlerin üzerine düşmesi sonucu can ve mal kaybına neden olur. Bu aralar depremler meydana geliyor ve şiddetli depremde kaya parçaları düşebilir" dedi.

"Evet, bizler Allah'a canımızı emanet ettik, ama depremin meydana geldiği şehirler yerle bir oluyor" diyen Yıldız, "Belediye de gelip baktı. Baktılar, ama henüz bir müdahale yapılmadı. Bizler bu sorunun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bu kaya ve kaya parçalarının düşmesine ramak kalmış, düşmek üzeredirler. Olası şiddetli bir sarsıntıda kayalar zeminden koyup aşağıya doğru yuvarlanacaktır ve can mal kaybı sonucunu doğuracaktır. Biz çok korkuyoruz, geceleri korkudan gözümüze uyku girmiyor. Hayvan ve çocuklarımız savunmasız bir şekilde duruyorlar. Kayalar evimizin üzerine düşerse bizler ne yapacağız, bizler nereye gideceğiz" diye konuştu.

" Akrabalarım endişe içindeyim "

Evleri kayaların bulunduğu konumda olan akrabaları için endişe duyduğunu ifade eden Özgür Kaya ise, vatandaş da yetkililerden sorunun ortadan kaldırılmasını talep ederek, "Ben de Yağmur Köyü'ndenim. Maalesef ki dev kaya ve kaya parçaları köy halkı için tehlike arz etmektedir. Kayaların bir depremde aşağıda bulunan evlerin üzerine düşme olasılığı çok yüksektir. Evleri kaya ve kaya parçalarının çevresinde bulunan akrabalarım diken üzerinde bekliyorlar. Yumurta üzerinde bir vaziyette duran kayalar maalesef köy halkı için büyük tehlike arz etmekle birlikte korku içinde yaşamalarına neden olmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Mazıdağı'nda vatandaşlar dev taş parçalarının gölgesinde korkuyla yaşıyor Mazıdağı'nda vatandaşlar dev taş parçalarının gölgesinde korkuyla yaşıyor Mardin'de depremzedeler otellerde ücretsiz ağırlanıyor Mardin'de depremzedeler otellerde ücretsiz ağırlanıyor

Mazıdağı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mazıdağı'nda vatandaşlar dev taş parçalarının gölgesinde korkuyla yaşıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Ruslardan servet değerinde maaş! Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad'da
11:30 16 yaşındaki çocuk, babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
11:34 Müge Anlı'da tüyler ürperten olay! Üfürükçü adam, kedi kesip derisinden görme engelli kıza ilaç yapmış
11:24 Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medyada beğendiği paylaşım olay oldu: Adam has Galatasaraylı
10:57 Depremzede eski eşini kaynar suyla yakan adamdan akıllara ziyan savunma: Artçı sarsıntı nedeniyle oldu
11:10 İmamoğlu'nun "İstanbul'a uygulayacağız" dediği karbon elyaf yöntemi nedir, nasıl uygulanıyor?
11:06 Almanya'da yangında yaralanan Türk futbolcu Bilal Özkara, hayatını kaybetti
10:53 Son Dakika: MİT'in düzenlediği operasyonla, Taksim saldırısını planlayan terörist Halil Menci Suriye'de öldürüldü
10:45 İsviçre'de taraftarlarımıza skandal müdahale! Polis, plastik mermi ve biber gazı kullandı
10:36 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi beşik gibi! 8 bin 550 artçı meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2023 12:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: Mazıdağı'nda vatandaşlar dev taş parçalarının gölgesinde korkuyla yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement