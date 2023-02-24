Mazıdağı'nda vatandaşlar dev taş parçalarının gölgesinde korkuyla yaşıyor

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kopma riski taşıyan yüksekte bulunan dev taş parçaları, köy halkını tedirgin ediyor. Köylüler, kayaların kopmasına ramak kaldığını, şiddetli bir depremde dev taş parçalarının can ve mal kaybına neden olabileceğini ve geceleri korku içinde uyuduklarını söyledi.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yağmur Mahallesi'nde yüksekte bulunan ve kopma riski taşıyan dev kaya ve kaya parçaları, yuvarlanma ihtimaline karşın köylüleri korkutuyor. Evleri kayaların altında bulunan köylüler diken üzerinde yaşadıklarını, bir depremde kayaların koparak evlerinin üzerine düşebileceğini, can ve mal kaybına neden olabileceğini söyleyerek yetkililerden kayaların tahliye edilmesini talep etti.

"Geceleri korkudan gözümüze uyku girmiyor "

Kayaların zeminden kopmalarına ramak kaldığını belirten vatandaşlardan Hasan Yıldız, geceleri korkudan gözlerine uyku girmediğini söyledi. Yıldız, "Bu kayalar evimizin arkasında yer alıyor. Bu günlerde yıkıcı etkide depremler de meydana geliyor. Bizler bu köyde meydana gelen depremleri hissettik. Bu kaya ve kaya parçalarının bir deprem sonucu yuvarlanarak evlerin üzerine düşmesi sonucu can ve mal kaybına neden olur. Bu aralar depremler meydana geliyor ve şiddetli depremde kaya parçaları düşebilir" dedi.

"Evet, bizler Allah'a canımızı emanet ettik, ama depremin meydana geldiği şehirler yerle bir oluyor" diyen Yıldız, "Belediye de gelip baktı. Baktılar, ama henüz bir müdahale yapılmadı. Bizler bu sorunun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bu kaya ve kaya parçalarının düşmesine ramak kalmış, düşmek üzeredirler. Olası şiddetli bir sarsıntıda kayalar zeminden koyup aşağıya doğru yuvarlanacaktır ve can mal kaybı sonucunu doğuracaktır. Biz çok korkuyoruz, geceleri korkudan gözümüze uyku girmiyor. Hayvan ve çocuklarımız savunmasız bir şekilde duruyorlar. Kayalar evimizin üzerine düşerse bizler ne yapacağız, bizler nereye gideceğiz" diye konuştu.

" Akrabalarım endişe içindeyim "

Evleri kayaların bulunduğu konumda olan akrabaları için endişe duyduğunu ifade eden Özgür Kaya ise, vatandaş da yetkililerden sorunun ortadan kaldırılmasını talep ederek, "Ben de Yağmur Köyü'ndenim. Maalesef ki dev kaya ve kaya parçaları köy halkı için tehlike arz etmektedir. Kayaların bir depremde aşağıda bulunan evlerin üzerine düşme olasılığı çok yüksektir. Evleri kaya ve kaya parçalarının çevresinde bulunan akrabalarım diken üzerinde bekliyorlar. Yumurta üzerinde bir vaziyette duran kayalar maalesef köy halkı için büyük tehlike arz etmekle birlikte korku içinde yaşamalarına neden olmaktadır" ifadelerinde bulundu.