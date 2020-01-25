Mazıdağı'nda yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mazıdağı'nda yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesi 2020 yılının ilk muhtarlar toplantısı yapıldı.

Mazıdağı'nda yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesi 2020 yılının ilk muhtarlar toplantısı yapıldı.

Mazıdağı Kültür Merkezindeki toplantıda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan muhtarın sorun ve taleplerini dinledi.

Kalkan yaptığı konuşmada, dile getirilen konuların takipçisi olacağını aktararak, "Mevsim şartları elverişli hale geldiğinde ilçede hizmet noktasında gözle görülür değişiklikler olacak." dedi.

Duran Kalkan, Mazıdağı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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