Mazıdağı'nda yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mazıdağı'nda yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Mazıdağı'nda yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Mazıdağı'nda yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.


Dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Birçok kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Mazıdağı Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde yollarda kar küreme çalışmaları yaparken, ilçe merkezinde vatandaşların mağdur olmaması için kaldırımlar temizlendi. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:48 Kaynak: İHA
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