Mazıdağı'nda yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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Mazıdağı'nda yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi
6 saat önce
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:48 Kaynak: İHA
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Birçok kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Mazıdağı Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde yollarda kar küreme çalışmaları yaparken, ilçe merkezinde vatandaşların mağdur olmaması için kaldırımlar temizlendi. - MARDİN
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