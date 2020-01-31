Mazıdağı ve Derik'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mazıdağı ve Derik'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Mazıdağı ve Derik'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde yağmur sonrası yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Mazıdağı ve Derik'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde yağmur sonrası yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.


Mazıdağı ve Derik'te sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Mazıdağı-Derik karayolunda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, kar yağışı sonrası karayolunda tuzlama çalışması başlattı. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
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