Mazıdağılı kick boksçular, Türkiye şampiyonasında mücadele edecek
33 dakika önce
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 5 sporcu, Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:51 Kaynak: İHA
'in Mazıdağı
ilçesinde 5 sporcu, Kick Boks Türkiye
Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu'nca 1-7 Temmuz 2019'da Erzurum
'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına Mazıdağı'ndan 5 sporcu katılacak. Kick boks antrenörü Ömer Ekinci
, yıldızlar kategorisinde yarışacak 5 sporcuyla şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi. Ekinci, sporcularına güvendiğini ve Mardin'i en iyi şekilde temsil edip güzel derecelerle kente döneceklerini ifade etti. - MARDİN
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