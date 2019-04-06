Son Dakika Haberleri: Maziden Atiye Bir Sevdadır Ülkücü Hareket' Programı

Maziden Atiye Bir Sevdadır Ülkücü Hareket' Programı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Alaçam İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları'nca "Maziden Atiye Bir Sevdadır Ülkücü Hareket" isimli programda Alparslan Türkeş, vefatının 22. seneyi devriyesinde anıldı.

Maziden Atiye Bir Sevdadır Ülkücü Hareket' Programı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Alaçam İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları'nca "Maziden Atiye Bir Sevdadır Ülkücü Hareket" isimli programda Alparslan Türkeş, vefatının 22. seneyi devriyesinde anıldı.

Alaçam Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda Doç. Dr. Yücel Öksüz, MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'i anlattı. Alaçam Meslek Yüksek Okulu öğrencisinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşması MHP İlçe Başkanı Erdinç Gül tarafından yapıldı.

Programda konuşan Doç. Dr. Yücel Öksüz, "Türk töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakarlığı yapmaktır. 12 Eylül Türkiye'yi tarumar etmiş, 'Bir sağdan bir soldan' mantığıyla suçsuz günahsız gençleri ipe götüren 'Netekim Paşa' ve arkadaşları Türk milletine zulmetmişlerdi. Başbuğ Alparslan Türkeş o hercümerç içerisinde yoluna devam etme kararındaydı ve en büyük güvencesi yine Türk gençliğiydi" dedi.

Program sonunda Alaçam Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Demir ve Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar tarafından Doç. Dr. Yücel Öksüz'e plaket takdim etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:35 Kaynak: İHA

MHP, Alparslan Türkeş, Alaçam, Güncel
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