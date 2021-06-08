"Maziyi Korumak" sergisi 210 esere ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Meşher'in üçüncü sergisi, 210 nadide eserle ziyaretçileri Anadolu'nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor.

"Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi'nden Bir Seçki" başlıklı sergi Meşher'in İstiklal Caddesi'ndeki mekanında sergilenmeye devam ediyor.

Müzenin Arkeoloji ve Türk-İslam Sanatı koleksiyonlarından seçilen her bir eser ait olduğu döneme ışık tutmasının yanı sıra geniş bir zaman diliminin öyküsünü geleceğe taşıyor.

Sadberk Hanım Müzesi'nden zengin bir seçkiye ev sahipliği yapan Meşher, 1 Ağustos'a kadar sürecek sergiyle ziyaretçilere Anadolu'nun uygarlıklar tarihinde bilgilendirici ve aydınlatıcı bir yolculuk sunuyor.

Ayrıca genç neslin maziyle bağ kurması ve dijital dünyada iz bırakması amacıyla, dijital sanatçı Meltem Şahin ile bir işbirliği gerçekleştirildi. Şahin'in illüstratif dili ile yorumladığı animasyon eserler ile "Geleceğe Miras" isimli filtre, Meşher'in Instagram hesabına özel olarak tasarlandı.

Çevrim içi olarak da gezilebiliyor

Öte yandan "Maziyi Korumak" sergisi, fiziksel sergi mekanına ek olarak dijital ortamda "mesher.org" adresinden çevrim içi tur ile de keşfedilebiliyor.

Düzenlenen çevrimiçi etkinlik programı kapsamında, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri Meşher'in dijital platformlarında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Uzmanlarla konuşmaların yer aldığı çevrim içi yayınlanan Meşher Podcast serisinin yanı sıra, sergiyle aynı adı taşıyan, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan kitapta ise geçmişten 20. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsü kronolojik bir akışla anlatılıyor.