Mazlum Çimen: Yalnızlık yanlışlıktır

"Sürekli yeni projeler düşünüyorum" diyen sanatçı, Zuhal Olcay'la 4 yıllık ilişkisinin bitmesinin ardından hayatta yalnız kaldığını söyledi: "Aşkta, hayatta; her anlamda karantinadayım. Çok uzun sürmez umarım. Yalnızlık yanlışlıktır.
"Sürekli yeni projeler düşünüyorum" diyen sanatçı, Zuhal Olcay'la 4 yıllık ilişkisinin bitmesinin ardından hayatta yalnız kaldığını söyledi:
"Aşkta, hayatta; her anlamda karantinadayım. Çok uzun sürmez umarım. Yalnızlık yanlışlıktır."
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27.05.2020 16:21:20. #1.13#
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