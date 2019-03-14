Mazlum Coğrafyalar Hep Bize Bakıyor"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Mazlum coğrafyalar hep bize bakıyor.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Mazlum coğrafyalar hep bize bakıyor. Bütün dualar ve ümitler bu ülkenin insanına yönelmişken, bu ülkenin insanının ırkçılıkla, mezhepçilikle, tarikatçılıkla, dünyevi birtakım menfaatlerle birbiriyle didişip ümitleri boşa çıkarmaya hakkı var mı?" dedi.



İşliyen, Kırıkkale Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Milletin Sesi Mehmet Akif ve Çanakkale Şehitleri" konulu programda yaptığı konuşmada, İstiklal Harbi'ndeki ruhun halen milletin yüreğinde dipdiri ve capcanlı durmaya devam ettiğini söyledi.



"Her halükarda şehadete yürümeye hazır olmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü Çanakkale'de yedi düvel Çanakkale Boğazı'nı geçip de İstanbul'a girme azmini, gayretini ve niyetini bırakmış mıdır? Elbette bırakmış değildir." ifadelerini kullanan İşliyen, şöyle devam etti:



"Bazen terör örgütü PKK ile yüzünü gösteren, bazen FETÖ ile kendisini gösteren, bazen DEAŞ ile burnunu, yüzünü, başını gösteren, bazen de başka isimlerle kendisini göstermeye çalışan şer odaklarının tamamı, yeni boğazı geçme hamleleridir. Boğazı geçmeye çalışan İngilizlere ve dünyanın dört bir tarafından gelen düşman askerine karşı Mehmetçik nasıl durduysa, nasıl bir imanı kuşandıysa, bugün bizim ve çocuklarımızın da o imana ve bilince sahip olmamız gerekmektedir."



İşliyen, gaflet, uyuma, dünyanın nimetlerine dalıp kalma, makam mevki hesabı peşinde koşma, şöhreti çoğaltma, tarlayı, bağı, bahçeyi artırma vakti olmadığını ifade etti.



Mazlum ve mağdur insanların, ülkelerin, Türkiye hakkında çok büyük ümitler beslediğini vurgulayan İşliyen, şunları kaydetti:



"Zimbabve'den tutun Singapur'a kadar, Haiti'den Küba'ya kadar... 15 Temmuz darbe girişiminde Arnavutluk'tan 50 otobüsün hazırlanıp Türkiye'ye gelmek için beklediğini, gençlerin bir kısmının hiçbir şeye bakmadan kara yoluyla İstanbul'a geldiğini biliyor musunuz? Mazlum coğrafyalar hep bize bakıyor. Geçenlerde bir program için Üsküp'teydim. Orada ileri gelen Türk asıllı bir dostumuzun söylediği vardı, 'Hocam iki şeye dua ediyoruz. Ölmeden Allah'ın rızasını kazanalım, bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayakta kalsın' diye. 'Siz sendelerseniz biz düşeriz. Siz hastalanırsanız biz ölürüz. Ne olur kendinize dikkat edin' diyorlar. Sabah namazında Afrika'da toplanılıp bu ülke için yapılan dualar var. Bütün dualar ve ümitler bu ülkenin insanına yönelmişken, bu ülkenin insanının ırkçılıkla, mezhepçilikle, tarikatçılıkla, dünyevi birtakım menfaatlerle birbiriyle didişip ümitleri boşa çıkarmaya hakkı var mı? Allah bu ülkenin insanına, mazlumların ümidini boşa çıkaracak hata yaptırmasın."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı

Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek

HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz